Zapelloni a MTV: "Paquetà? Il Milan è tornato a programmare e ad investire tanto per un giovane"

Umberto Zapelloni, ex vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Higuain segna tanto non solo contro l'Inter. Ha un vizietto che ha contro tutte le pretendenti del nostro campionato. E' la ciliegina sulla torta del Milan di quest'anno, che ha finalmente trovato la ciliegina per finalizzare. Il Milan gioca un calcio piacevole. I gol di Suso sono stati molto importanti nella scorsa stagione e quest'anno sta diventando anche uomo-assist. Suso si sta trovando molto con il Pipita. Manca un po' Calhanoglu, fino ad adesso. Il Milan, dopo tanti anni in cui mancava di soldi per fare acquisti importanti, ha investito tanto per un giovane. Sta pianificando il suo futuro, non investe più su giocatori a fine carriera. Higuain contro Icardi? Arrivano con due gol a testa nell'ultima prestazione. Sono i due terminali offensivi, ma ci sono tante sfide all'interno di questa partita. Da una parte Suso e dall'altra Brozovic, ad esempio. Higuain ed Icardi sono molto diversi. Rispetto ad Icardi, Higuain ha questa dote in più ed è decisivo fuori dall'area. Icardi è letale in area di rigore".