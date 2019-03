Zapelloni: "A Suso è mancata la brillantezza fisica. Ci si aspettava una crescita da lui ma è arrivato un calo"

Il giornalista Umberto Zapelloni, ospite della trasmissione "L'inferno del lunedì" in onda su Milan Tv, ha commentato così le ultime prestazioni di Suso: "Il problema di Suso credo sia dovuto a una brillantezza fisica che è venuta a mancare. È prevedibile perché non ha la rapidità che aveva prima, e con la continuità. Quest’anno ha un po’ deluso. Suso ce lo saremmo aspettato in ascesa ma ha avuto un calo. Tutto però è compensato dal resto della squadra. Suso però rimane il giocatore che può inventarti qualcosa"