Intervenuto ai microfoni di Tutticonvocati, Umberto Zapelloni ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e della sua importanza nello scacchiere rossonero. Queste le sue parole: "Avete visto Ibrahimovic? Siamo sicuri che non serva più uno con quella personalità in mezzo al campo? Io lo terrei tutta la vita, almeno per un altro anno"