Zico: "Il Milan ha fatto bene a riportare a casa Paolo Maldini, le bandiere danno identità"

Zico, grande ex campione brasiliano, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport sul campionato italiano: "La Juventus vince da troppo tempo. Così non è bello, non è divertente per il calcio italiano. Purtroppo Milan e Inter hanno pagato la confusione che ha accompagnato i loro cambi di proprietà. La società rossonera ha fatto bene a riportare a casa Paolo Maldini. Le bandiere danno identità".