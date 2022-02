Zoff: "Le mie dimissioni da ct azzurro nel 2000 dopo le frasi di Berlusconi"

Dino Zoff è tornato a parlare ai microfoni de Il Messaggero delle sue dimissioni da ct dell'Italia dopo la finale dell'Europeo del 2000 persa contro la Francia: "Le frasi di Berlusconi dopo la finale europea persa con la Francia andarono oltre i confini della critica. Non potevo continuare a essere il ct della nazionale. Quelle dimissioni, in un paese in cui nessuno si fa da parte, furono un gesto rivoluzionario".