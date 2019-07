Il Milan Femminile ha già fatto registrare alcuni movimenti, in uscita per ora dopo, oltre l'annuncio del nuovo allenatore Maurizio Ganz. Tra le calciatrici che lasciano la maglia milanista c'è Lisa Alborghetti, pronta a trasferirsi sull'altra sponda del Naviglio, all'Inter. La giocatrice bresciana ha collezionato 22 presenze, segnando 4 reti, nell'ultima stagione in rossonero.