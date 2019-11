Bergamaschi: "Con la Juve speriamo di ottenere lo stesso risultato dell'anno scorso"

Valentina Bergamaschi, centrocampista del Milan Femminile, è stata intervistata da Sky Sport in vista di Milan-Juventus, in scena al Brianteo di Monza questa domenica. Ecco le sue parole: "Sono appena rientrata dall'infortunio, rivivere quelle emozioni e riviverle domenica sarà comunque un sogno e speriamo di ottenere anche lo stesso risultato perché avevamo vinto 3-0. Vorrebbe dire incorniciare un momento perfetto. Io credo che la forza della squadra sia omogenea. Tutte riescono a dare il proprio supporto alla squadra e la motivazione giusta per ottenere passo dopo passo la vittoria. Non nego la volontà di vincere, a chi non piace vincere? Spero di riuscire ad alzare la grandissima coppa del campionato e ottenere l'accesso alla Champions League".