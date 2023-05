Bertolini: "Il calcio femminile in Italia non è nato nel 2019. Mia generazione forgiata dalle difficoltà"

MilanNews.it

© foto di Luca D'Alessandro

La ct dell’Italia Femminile Milena Bertolini nella giornata di ieri è intervenuta alla rassegna A tutto sport, promossa dall’Associazione Fare Cultura con il patrocinio della Città di Mantova e del Comitato Regionale CONI Lombardia, ripercorrendo la storia del calcio femminile in Italia partendo dalla sua carriera: “Io e la mia generazione siamo uscite fortificate dalle difficoltà all'interno delle quali siamo cresciute. La passione alla fine ha prevalso sulle difficoltà. Per questo dico che il calcio femminile in Italia non è nato nel 2019, anche se tutti solo in quel momento si sono accorti di noi. Se siamo arrivati a questo punto è grazie a tutto ciò che c’è stato prima.

L'affiliazione ai club maschili non deve essere vista come un obbligo, ma come un'opportunità. La grande occasione per il nostro calcio, parlando della base del nostro movimento, è data dalla possibilità di poter scegliere tra sempre più bambine. - conclude Bertolini volgendo lo sguardo al prossimo Mondiale - Lo scorso anno all’Europeo siamo finite schiacciate dalle troppe aspettative ma la vita sul campo è fatta soprattutto di sconfitte. Proveremo a rifarci".