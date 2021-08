Buona la prima! Il Milan Femminile vince per 2-1 al Letzigrund. La prima doppietta in Champions League? Chi se non lei, il capitano Valentina Giacinti

Inizia ufficialmente il cammino delle rossonere in Women's Champions League: un'avventura tanto desiderata e guadagnata con la storica qualificazone grazie al secondo prosto in classifica della stagione 2020-2021. Se da un lato è pur vero che lo Zurigo rappresenta solo il primo scoglio di un percorso lungo e tortuoso, dall'altro lato questa vittoria non può che dare tanta fiducia a questa squadra. Come ci insegna la storia, Milan e Champions League sono due elementi legati tra di loro e destinati a rincontrarsi. In questo caso il Milan Femminile fa il suo esordio sul palcoscenico europeo più importante e lo fa nel migliore dei modi: portando a casa una vittoria. 90' di grinta, personalità e cuore. Dopo una prima fase di possesso e manovra rossonera, la squadra di mister Ganz viene frenata dalla rete del pareggio di Mégroz. Ma attenzione, perché per fortuna si tratta di un risultato temporaneo. Basta aspettare qualche minuto in più e a regalare la vittoria finale alla squadra è proprio il capitano, Valentina Giacinti, la quale firma la sua prima doppietta in Champions. Archiviato il match con successo è già tempo di pensare alla prossima sfida, la "finale" contro l'Hoffenheim valida il primo turno di qualificazione.



Il Match



Quello che emerge nei primi minuti di gara è un Milan voglioso di lasciare un segno fin da subito: le rossonere premono il piede sull'acceleratore con Thomas che serve Vero Boquete dopo appena quaranta secondi: la calciatrice galiziana prova subito la conclusione ma viene bloccata dal portiere avversario. Minuto dopo minuto è il Milan a crescere. Le rossonere ci credono sempre di più e iniziano a creare diverse azioni pericolose, facendo emergere tutta la personalità che caratterzza la squadra di Ganz. Il primo brivido arriva al 16' con l'assist di un'ottima Sara Thrige Andersen per Valentina Giacinti: conclusione però centrale e semplice per Peng. Qualche minuto dopo provano a controbbattere anche le svizzere con la conclusione di Terchoun al 21': ci pensa una Giuliani decisa a salvare la porta del Milan. Al 28' Thomas subisce fallo e guadagna un ottimo calcio di punizione. La numero 87 crea di fatto una delle occasioni più importanti per il Milan, andando vicinissima al gol. Poco dopo però - al minuto 33 - si concretizza il possesso rossonero, grazie alla rete dell'1-0. E chi se non lei? Gran corsa di Thomas, assist di Thrige Andersen e conclusione a porta vuota della numero 9: la prima rete rossonera in Champions League porta ovviamente la firma di capitan Giacinti. Termina così la prima frazione di gioco, con il Milan in vantaggio per 1-0 sulle svizzere. La seconda frazione di gioco riprende con le rossonere vicino al raddoppio al 52' grazie alla conclusione di Thomas su assist di Vero, uscita fuori di un soffio. Brivido al 60' con la sterzata della calciatrice galiziana - sempre elegante su ogni azione- che serve Andersen ma non trova la porta. Al minuto 68 però è lo Zurigo a trovare la rete del pareggio. Un fulmine a ciel sereno per le rossonere dopo un buon primo tempo di dominio e tante occasioni pericolose. Il Milan però non si lascia abbattere e sfiora di nuovo il vantaggio con la conclusione al 76' di Arnadottir, bloccata sulla linea di porta da parte di Peng. Alla fine però, proprio come recita un vecchio detto, la pazienza è la virtù dei forti. Ed è proprio così, perché basta aspettare solo un altro po' -più precisamente al'82' - per chiudere definitivamente il match: grande giocata di Christy Grimshaw e rete di super Giacinti. Per lei questa è la prima doppietta in Women's Champions League e l'esordio perfetto per la squadra di mister Ganz.