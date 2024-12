Calcio femminile, Milan-Inter 1-1: il tabellino dello storico 1° derby a San Siro

I dieci punti di differenza tra Milan e Inter non si notano in questi 90 minuti, finisce con un pareggio una partita che le rossonere hanno giocato molto bene e che per un tempo hanno persino dominato. Eppure è stata l'Inter a passare in vantaggio prima dell'intervallo. Nella ripresa le rossonere hanno spinto ancor più veemenza, trovando il meritato pari. I cambi hanno dato energia all'Inter che ha spostato l'inerzia della partita in suo favore e nell'ultimo quarto d'ora di gara ha avuto due occasioni per vincere. Di seguito il tabellino del derby femminile:

MILAN - INTER 1-1

RETI: 45' Bartoli, 51' Nadim

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Piga, Swaby, Soffia; Ijeh (90'+3 Marinelli), Mascarello (77' Rubio), Arrigoni (63' Cesarini); Renzotti, Nadim, Dompig (77' Laurent). A disp. Sorelli, Karczewska,Stokic, Vigliucci, Fedele, Mesjasz, Appiah, Tornaghi. All. Bakker.

INTER (3-5-2): Runarsdottir; Bowen, Milikovic, Andres; Bartoli, Csiszar (85' Bugeja), Pedersen (54' Detruyer), Magull, Robustellini (55' Merlo); Wullaert (66' Polli), Cambiaghi (85' Karchouni). A disp. Santi, Pavan, Serurini, Foerdos, Tomaselli, Fadda, Baldi, All. Piovani.

ARBITRO: Marotta di Sapri

ASSISTENTE: Morea di Molfetta E Signorelli di Paola.

IV UFFICIALE: Copelli di Mantova.

NOTE: 2.422 spettatori presenti. 2' di recupero nel primo tempo, 4' nel secondo tempo. Ammonita Ijeh per il Milan.

Il pareggio nel derby di Milano chiude il 12° turno di Serie A femminile. A San Siro, che ha ospitato per la prima volta il derby femminile, la sfida fra Milan e Inter è terminata 1-1. Con questo punteggio l'Inter aggancia la Roma a quota 25 punti, il Milan sale a 15.

Serie A Femminile, giornata 12

Roma - Como Women 2-1

10' Karlernas (C), 59' Di Guglielmo (R), 67' Giacinti (R)

Sassuolo - Napoli Femminile 2-1

17' Chmielinski (S), 61' Sabatino (S), 67' Jelcic (N)

Sampdoria - Fiorentina 1-3

28' Dellaperuta (S), 64' Severini (F), 84' Johannsdottir (F), 90+6' Boquete (F)

Juventus - Lazio 3-2

48' Cantore (J), 58' Girelli (J), 71' Le Bihan (L), 76' Visentin (L), 90' Bonansea (J)

Milan - Inter 1-1

45' Bartoli (I), 51' Nadim (M)

Classifica

Juventus 32

Fiorentina 26

Roma 25

Inter 25

Como Women 16

Milan 15

Sassuolo 9

Lazio 7

Napoli Femminile 6

Sampdoria 4