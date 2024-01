Coppa Italia Femminile, il Milan vince l’andata dei quarti: 0-3 al Sassuolo

Passo importante del Milan verso la Semifinale di Coppa Italia con la tripletta della ceca.

Il modo migliore per ritrovare il successo, meritato e tanto voluto: il Milan femminile torna a vincere, e lo fa nell'andata dei Quarti di finale di Coppa Italia. A Sassuolo finisce 3-0 per le rossonere, che fanno più di un passo verso la Semifinale grazie alla tripletta di una splendida Kamila Dubcová. La grande ex di giornata, infatti, apre i conti dopo un minuto e mezzo e indirizza al meglio il pomeriggio emiliano, raddoppiando intorno alla mezzora e trovando il terzo centro nel finale. Testa, sinistro e destro: un tris completo che vale una vittoria che mancava da quasi tre mesi.

Un risultato importante arrivato al termine di una prestazione convincente, tra un primo tempo eccellente e una ripresa in cui la squadra di Corti ha saputo gestire i tentativi di rimonta delle padrone di casa, correndo pochi rischi prima di chiudere il risultato. Applausi per tutte, con una nota in particolare per Gosia Mesjasz, rientrata in campo per la prima volta dallo scorso aprile dopo il recupero dall'infortunio. Il match di ritorno si giocherà tra tre settimane, a inizio febbraio: prima sarà tempo di campionato, a partire dall'importante match casalingo di lunedì 22 contro il Como Women. Forza ragazze!