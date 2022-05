Coppa Italia Femminile, oggi Juventus-Milan: i dettagli sulla semifinale di ritorno

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la pesante sconfitta dell'andata della semifinale di Coppa Italia per 6-1 in casa delle rossonere, il Milan andrà a Torino per tentare un'impresa al limite dell'impossibile. La sfida si giocherà alle 12 e sarà visibile su MilanTv. Ieri, inoltre, il Milan ha comunicato le rossonere convocate da mister Ganz per il match odierno:

PORTIERI

Babb, Cazzioli, Giuliani.

DIFENSORI

Agard, Árnadóttir, Fusetti, Guagni, Kirschstein, Polillo, Thrige, Tucceri Cimini.

CENTROCAMPISTI

Adami, Boureille, Selimhodzic.

ATTACCANTI

Bergamaschi, Cortesi, Longo, Miotto, Piemonte, Stapelfeldt, Thomas.