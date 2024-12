Dalla bomber Girelli a Giugliano e Dompig: tutte le top della A Femminile nel 2024

Con il 2024 che sta per chiudersi e il campionato di Serie A che vive la consueta pausa invernale, è tempo di bilanci con la FIGC che sui propri canali social ha eletto le migliori, in varie categorie, dell'anno solare. Juventus, Roma e Fiorentina sono le tre squadre che vantano un maggior numero di atlete premiate: le bianconere sono infatti rappresentate dalla veterana Girelli e dall'emergente Schatzer, mentre per le giallorosse ci sono la solita Giugliano e Di Guglielmo, mentre Boquete e Janogy premiano le viola. Ma anche il Milan è rappresentato dall'olandese Dompig. Di seguito tutte le migliori:

Cristiana Girelli è la miglior marcatrice della Serie A con 14 gol, sette dei quali di testa. Altro record nell’anno solare in corso.

Vero Boquete è la giocatrice che ha servito più assist di tutte: ben tredici.

Manuela Giugliano è la giocatrice che ha creato più occasioni: ben 28 in più di chiunque altra

Chanté Dompig è la giocatrice che vanta più dribbling riusciti in Serie A: 36

Madelen Janogy è la giocatrice che ha siglato più marcature multiple: quattro, tutte doppiette

Eva Schatzer (classe 2005) è la più giovane giocatrice ad aver partecipato ad almeno 5 marcature grazie a 3 gol e 2 assist

Con 3 reti e 2 assist Lucia Di Guglielmo è l’unica difenditrice ad aver partecipato ad almeno cinque gol in Serie A