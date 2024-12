Derby Femminile a San Siro, presenti 2.422 spettatori

Oggi è andato in scena a San Siro il primo storico derby Femminile, con le rossonere che hanno la maglia celebrativa PUMA per i 125 anni di storia del club. Presenti allo stadio 2.422 spettatori e la sfida è terminata in parità: 1-1, a segno Bartoli e Nadim.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 1-1

MILAN (4-3-3): Giuliani; Soffia, Piga, Swaby, Koivisto; Arrigoni (18'st Cesarini), Mascarello (31'st Silvia Rubio), Renzotti (48'st Marinelli); Dompig (31'st Laurent), Nadim, Ijeh. A disp.: Appiah, Fedele, Karczewska, Mesjasz, Sorelli, Stokić, Tornaghi, Vigilucci. All.: Bakker.

INTER (3-1-4-2): Rúnarsdóttir; Ivana Andrés, Milinković, Bowen; Junge Pedersen (9'st Detruyer); Robustellini (10'st Merlo), Bartoli, Csiszár (40'st Bugeja), Magull; Cambiaghi (40'st Karchouni), Wullaert (21'st Polli). A disp.: Baldi, Fördős, Pavan, Santi, Serturini, Tomaselli. All.: Piovani.

Arbitro: Marotta.

Gol: 45'+1' Bartoli (I), 6'st Nadim (M).

Ammoniti: 36'st Ijeh (M).