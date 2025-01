Dopo quasi un mese torna la Serie A Femminile: il Milan ospita il Napoli. il programma

Dopo quasi un mese di pausa, con in mezzo la Supercoppa Italiana vinta dalla Roma sulla Fiorentina, la Serie A Femminile torna in campo e si avvia verso la conclusione della prima fase della stagione. Ad aprire le danze sarà un testa-coda come la sfida fra la Juventus, unica imbattuta in campionato, e la Sampdoria che al contrario è ancora alla caccia della prima vittoria stagionale. Una gara che sulla carta non dovrebbe regalare sorprese anche se al rientro dopo una lunga sosta nulla è mai scontato.

A seguire nel sabato di campionato andranno in scena due sfide che potrebbero riaprire la corsa al quinto posto che vale la Poule Scudetto: la Fiorentina infatti sarà impegnata in casa del Como Women desideroso di vincere per tenere a distanza le inseguitrici, mentre la Lazio andrà a fare visita al Sassuolo per provare a risalire la classifica. Le neroverdi sono però una squadra in salute che punta a chiudere al più presto il discorso salvezza.

Domenica invece sarà il turno del Milan che spera in un passo falso delle lariane per provare a riavvicinarsi al quinto posto ospitando un Napoli Femminile che ha vinto una sola volta in stagione. A chiudere la giornata sarà poi il big match fra le due seconde forze del campionato: la Roma, galvanizzata dal primo titolo stagionale, e l’Inter che punta a conquistare la sua prima qualificazione in Europa nella storia e magari insidiare le bianconere per il titolo.

Serie A Femminile, giornata 14

Sabato 11 gennaio

Juventus-Sampdoria ore 12:30

Como Women-Fiorentina ore 15:00

Sassuolo-Lazio ore 15:00

Domenica 12 gennaio

Milan-Napoli Femminile ore 12:30

Roma-Inter ore 20:45 (diretta Rai Sport)

Classifica

Juventus 35

Inter 28

Roma 28

Fiorentina 26

Como Women 19

Milan 15

Lazio 10

Sassuolo 9

Napoli Femminile 6

Sampdoria 4