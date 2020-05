F. Vitale: “Orgogliosa di giocare nella squadra della mia città, felice al Milan”

Francesca Vitale, giocatrice del Milan Femminile, ha parlato in una live su Instagram con “Assist Perfetto” della sua esperienza in rossonero: “Sono davvero felice, il Milan è entrato forte nel mondo del femminile, uno dei passi importanti è il fatto che paga i contributi alle ragazze, un passo importante verso il professionismo. E’ la squadra della mia città, sono di Milano, e vestire questa maglia è un onore. A chiunque farebbe piacere giocare in un club importantissimo”.