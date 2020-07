Femminile, Dowie: "Ho amato ogni minuto della prima settimana al Milan"

Natasha Dowie, nuovo attaccante del Milan Femminile, ha affidato a Twitter le prime impressioni sull'ambiente rossonero: "Prima settimana di allenamento con il Milan. Ho amato ogni minuto e non vedo l'ora che inizi la stagione".

First week of training with @acmilan ... loved every minute ‍️🥵... can’t wait for the season to start! #FollowTheRossonere ️ https://t.co/aF6bxA1WRd