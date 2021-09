Femminile, tripletta di Giacinti in 21 minuti: nel 2016 fece anche meglio

Nel pomeriggio di Serie A Femminile il capitano del Milan Valentina Giacinti si è messa in mostra con una strepitosa tripletta (poi diventata poker) ai danni della Lazio. Opta riporta che i tre gol realizzati dalla numero 9 in 21 minuti sono i più veloci dell’attaccante rossonera in Serie A da quella messa a segno con l’Atalanta Mozzanica nell’aprile 2016 (tre gol in 17’ vs Luserna).