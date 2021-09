Fusetti sulla stagione: "Vogliamo sempre migliorarci dimostrando il nostro valore"

Laura Fusetti, centrocampista del Milan Femminile, si è così espressa sull'esordio stagionale in Serie A: “Volevamo iniziare questa nuova stagione con una vittoria, dimostrando che anche quest’anno vogliamo lottare per stare in alto e per dare il meglio di noi. Quindi iniziare con la vittoria contro l’Hellas Verona soprattutto per 4-0 è stato importante. Siamo riusciti a concretizzare ben quattro volte e abbiamo avuto molte occasioni. Siamo soddisfatte per ora, ma ovviamente dobbiamo continuare su questa strada e migliorarci. Dobbiamo riconfermare l’obiettivo che avevamo l’anno scorso della qualificazione in Champions, ma com’è giusto che sia vogliamo sempre migliorarci e credo che, come tutti ogni partita, entriamo in campo per vincere. Vogliamo raggiungere il massimo che si può e toglierci tante soddisfazioni. Partita dopo partita cercheremo di dimostrare il nostro valore. Come obiettivi personali sicuramente voglio continuare a lottare con le mie compagne e migliorarmi sempre di più. Penso che gli obiettivi di squadra siano quelli personali quindi se riesci a dare il massimo insieme alle tue compagne ovviamente anche a livello personale hai tante soddisfazioni".