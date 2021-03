Fusetti: "Un onore indossare la maglia numero 6 come Baresi"

Laura Fusetti, centrale difensiva del Milan Femminile allenato da Maurizio Ganz, ha rilasciato un’intervista pubblicata sul sito del club rossonero. Fusetti è una delle veterane del Milan e indossa la maglia numero 6, come Franco Baresi. A tale proposito, le è stato chiesto un parere su questa cosa.

Baresi e Puyol: al primo hai chiesto il permesso di indossare la maglia numero 6 e il secondo è il tuo idolo: cosa ti ha spinto a diventare difensore centrale e cosa apprezzi di più di questo ruolo?

"Forse non tutti sanno che ho iniziato a giocare a centrocampo e per sopperire a delle assenze per infortuni ho cambiato ruolo e giocato come centrale di difesa. È un ruolo che a me piace molto. Sei l'ultimo baluardo prima della porta e hai il compito di dare sicurezza alla squadra. Il mio idolo è Puyol, un campione dentro e fuori campo e grintoso, ha sempre dato l'anima e non ha mai perso occasione per aiutare i propri compagni. Per quanto riguarda Baresi, per me è un onore indossare la maglia numero 6 di un grandissimo difensore e capitano. Mi spiace solo non aver visto molte sue partite dal vivo perché ero piccola. Averlo oggi al nostro fianco e giocare con la sua maglia è bellissimo".