Ganz a Sky: "Sono contento del gol di Vitale. Felice della nostra imbattibilità. Sul mercato di gennaio..."

Maurizio Ganz ha parlato a Sky dopo il 2-2 contro la Juventus, ecco le sue parole:

Come vive le partite?

"Di solito vivo le partite con la camicia e le maniche a metà, ma oggi faceva un po' troppo freddo (sorride). Contento del gol di Francesca (Vitale), sono contendo della Conc che ha dimostrato di essere un'ottima centrocampista capace di fare tanti gol. Pareggio meritato, abbiamo rincorso due volte e non dimentichiamo i primi minuti in cui poteva andare in vantaggio e poi chissà cosa sarebbe successo. A noi piace giocare, ma oggi era difficile per il campo, ma oggi abbiamo imparare anche a lottare sulle seconde palle, che non è una nostra caratteristica di solito".

Ci saranno acquisti a gennaio?

"Il nostro acquisto sarà Coulis che ha avuto un intervento un mese e mezzo fa. Noi la aspettiamo, è un esterno alto o una mezz'ala sinistra di grande qualità tecniche fisiche, se poi riusciremo a fare qualcosa sul mercato perché no?".

È soddisfatto del risultato?

"Io oggi sono contento perché siamo imbattuti, questo è il nostro quarto scontro diretto e siamo usciti con 2 vittorie e 2 pareggi. Sono veramente contento della prestazione e della voglia con un campo abbastanza impraticabile per entrambi, ma abbiamo dimostrato tutte e due di essere due squadre che possono fare bene. Loro hanno già vinto, noi cerchiamo di stare lì e lottare fino alla fine".