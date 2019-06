Giacinti: "Contenta per il gol e la qualificazione. Il paragone con Inzaghi? Mi sento più simile a Morata"

Valentina Giacinti, andata a segno contro la Cina, è stata intervistata dai microfoni di Sky Sport: "Sono contenta di aver segnato in questi ottavi, sono felice per la squadra e per la qualificazione ai quarti. Milena mi chiede di tenere palla e di allungare la squadra per mettere in difficoltà le avversarie, mi dispiace di essere andata in fuorigioco ogni tanto. Cercavo di attaccare la profondità il più possibile, poi è arrivato il gol. Il paragone con Inzaghi? E' più Daniela (Sabatino ndr.) Pippo Inzaghi, mi paragonano a Cutrone ma non mi sento come lui, vorrei mi paragonassero a Morata".