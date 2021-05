Giuliani, Thomas e Pinto. Il Milan femminile punta a ridurre il gap con la Juventus

Dopo aver conquistato il secondo posto e la qualificazione alla prossima Women’s Champions League il Milan femminile sembra intenzionato ad alzare ulteriormente l’asticella e contendere il titolo alla Juventus Women. La dirigenza rossonera infatti sta lavorando a tre colpi di grandissimo spessore per colmare il gap che ancora la separa dalla squadra bianconera.

Come riferisce Tuttocalciofemminile il Milan per rinforzare il centrocampo starebbe infatti lavorando per portare in Italia Fatima Pinto, classe ‘96, dello Sporting Lisbona e del Portogallo. Una mezzala offensiva che può agire anche qualche metro più avanti che andrebbe a completare il reparto affiancando l’iberica Boquete e la nipponica Hasegawa.

Assieme alla lusitana potrebbero arrivare a Milano altre due calciatrici di ottimo livello che già militano in Italia. La prima è Lindsey Thomas, attaccante classe ‘95 della Roma che può giocare anche da esterno offensivo dietro la punta centrale come si è visto nell’ultima parte della stagione, la seconda sarebbe invece il portiere dell’Italia Laura Giuliani, classe ‘93, protagonista dei quattro scudetti consecutivi della Juventus.