Guagni a MilanTv: "Avevo bisogno di sbloccarmi. Il gruppo è carico"

Intervistata a MilanTv dopo il successo contro l'Hellas Verona, Alia Guagni ha parlato così del primo gol in maglia rossonera: "È stato bellissimo perché avevo bisogno di sbloccarmi. Sono super contenta, è stato un gol un po’ fortuito ma va bene così".

Sulla squadra: "Ho trovato un gruppo carico e con tanta voglia di far bene, tutte unite. Abbiamo in mente l’obiettivo e vogliamo raggiungerlo. Tutte le partite non sono facili e dipende come le approcciamo, ma questa l’abbiamo iniziata subito bene, forti e con la voglia di portare a casa il risultato".