Guagni: "Sono pronta ed emozionata. Non vedo l'ora di scendere in campo"

Alia Guagni, nuova giocatrice del Milan Femminile, si è così espressa su Instagram celebrando il suo arrivo in rossonero: "Nuovo Anno. Nuove Sfide.Pronta ed emozionata per l’inizio di questa nuova avventura con il Milan Un club importante con grandi obiettivi…non vedo l’ora di scendere in campo per poter dare il mio contributo e lottare per raggiungerli!!!! Io sono carica, e voi?!".