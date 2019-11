Il Milan Femminile non sbaglia, Zigic lancia le rossonere

Il Milan non sbaglia, e batte per 1-0 il Sassuolo grazie al gol di Sandra Zigic. Un successo fondamentale, per alimentare le proprie ambizioni e, chissà, mettere pressione sulla Juventus impegnata domenica nella trasferta del Tre Fontane contro la Roma. Al Vismara, le rossonere hanno disputato una gara di spessore, riuscendo ad avere la meglio solo nella ripresa su un Sassuolo tenace e abile nel difendere ad oltranza la porta di Lemey. La resistenza ospite, però, è stata superata dal tacco della neoentrata Sandra Zigic, bravissima nell'entrare subito in partita e realizzare un gol da tre punti. Con questo risultato il Milan arriva a quota 17 punti in classifica, preparandosi al meglio per il prossimo appuntamento che vedrà le rossonere impegnate sull'ostico campo della Florentia.

Rispetto al pari dell'ultimo turno contro la Juventus, Mister Ganz lancia dal primo minuto Carissimi al posto di Lady Andrade, con l'avanzamento di Heroum sulla linea degli attaccanti insieme a Bergamaschi e Giacinti. L'avvio di gara è molto tattico, con le due squadre che si studiano senza affondare il colpo. Al 17' arriva il primo squillo rossonero con il filtrante di Jane per Bergamaschi che, a tu per tu con Lemey, non riesce a trovare il colpo del vantaggio. Al 33' ancora Milan, sempre con Bergamaschi, che raccoglie un cross dalla sinistra di Tucceri Cimini e in scivolata centra il palo. Passano meno di 10' e proprio Linda si mette in proprio: slalom tra le maglie della difesa del Sassuolo e bòtta violenta dal limite dell'area che si stampa sulla traversa. Il Sassuolo, guardingo, si fa vedere dalle parti di Korenciova ad inizio ripresa con il destro di Kamila Dubcova che termina largo di un soffio. Passata la paura, le ragazze di Ganz si gettano nuovamente avanti, e al 60' arriva il meritato vantaggio: fuga sulla destra di Bergamaschi, palla dentro per il taglio di Zigic che col tacco insacca l'1-0. Il gol, chiaramente, costringe il Sassuolo a sbilanciarsi in avanti a caccia del pareggio, e per il Milan le occasioni in ripartenza abbondano, ma né Giacinti né Salvatori Rinaldi riescono ad entrare a referto. Ma il risultato non cambia più: tre punti pesantissimi per le rossonere.

MILAN-SASSUOLO 1-0

MILAN (4-3-3): Korenciova, Vitale (19'st Salvatori Rinaldi), Hovland, Fusetti, Tucceri, Carissimi, Jane, Čonč (43'st Kulis), Bergamaschi, Giacinti, Heroum (36' Zigic). A disp.: Piazza, Mendes, Manieri, Mauri, Lady Andrade, Longo. All.: Ganz.

SASSUOLO (4-4-2): Lemey, Cutler, Molin, Pondini, Orsi (19'st Cambiaghi), Ferrato (27'st Monterrubiano), Dubcova M., Dubcova K., Lenzini, Filangeri, Sabatino. A disp.: Lauria, Jansen, Errico, Pugnali, Labate, Zanni, Battelani. All.: Piovani.

Arbitro: Longo di Cuneo.

Gol: 15'st Zigic (M).

Ammonite: 40' Cutler (S), 45' Čonč (M), 2'st Bergamaschi (M), 38'st Salvatori Rinaldi (M).