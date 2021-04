Il Milan Femminile schiaccia l'Inter e vince il suo settimo derby su otto: ora è finale di Coppa

Otto derby disputati finora tra Milan e Inter Femminile e un bel bottino per le rossonere: 7 vittorie e una sola sconfitta contro la squadra di Attilio Sorbi. Tra tutti, però ce n’è uno che il capitano Valentina Giacinti farà davvero fatica a dimenticare: la stracittadina del 28 Marzo, gara in cui la bomber ha firmato un poker personale. Perché si sa, quando si parla di derby le aspettative non deludono mai e i gol di certo non tardano ad arrivare.

Quello di oggi, però, è un match day diverso, decisivo per il Milan Femminile: non solo perché si tratta del derby (il terzo in due mesi), ma anche perché in palio c’è un biglietto di sola andata per la finale di Coppa Italia Femminile. Al Centro Vismara è presente anche l’amministratore delegato e direttore generale del Milan, Ivan Gazidis per seguire da vicino e sostenere la squadra di Ganz. Alle rossonere il compito di ribaltare il 2-1 della gara di andata. Fin dall’inizio si rivela una gara tutt’altro che semplice. Ciononostante, il Milan dà spettacolo in campo, lotta fino alla fine e si impone con un sonoro 4-2.

Ma facciamo un passo indietro. Anche oggi Ganz si è affidato al 3-5-2, un modulo che dà garanzia e allo stesso tempo velocità e copertura in fase difensiva. Dopo lo sprint iniziale dell’Inter arriva forte e chiara la risposta rossonera: bellissimo calcio di punizione di Linda Tucceri e colpo di testa sfiorato da Natasha Dowie. Ad imporsi fin dall’inizio è il centrocampo della squadra di Ganz: tanta qualità, eleganza e precisione. Tra tutte, convince sempre di più la numero 4: Yui Hasegawa, arrivata da poco in Italia e diventata fin da subito parte integrante del progetto rossonero. In campo dà sempre il 100%, corre e intercetta diversi passaggi in fase di impostazione del gioco da parte delle avversarie. Al 6’ la rossonera si accende e prova il tiro, terminato poi leggermente alto sulla traversa. Ma come recita un detto inglese: the best is yet to come. Ebbene, sì, il meglio deve ancora arrivare. All’8' è proprio la giapponese a fornire l’assist decisivo per Vero Boquete (premiata come MVP al termine della gara): un goal tanto atteso e voluto. La prima rete in rossonero per la calciatrice galiziana arriva tra finte, controfinte e proprio in una partita così importante: il derby. La numero 87 non si accontenta però, anzi, sembra essersi solo riscaldata. Ecco che in meno di 15 minuti, dopo averla aperta con stile, trova anche il suo secondo gol: finta di corpo, si accentra e intasca così la sua prima doppietta in rossonera. Non poteva di certo scegliere partita migliore per esplodere. Sul 2-0 il Milan resta in pieno controllo della gara, costruendo tante occasioni potenzialmente molto pericolose. In momenti come questi è davvero difficile per le avversarie fermare le azioni travolgenti della squadra di Ganz e ripartire. Tra le varie occasioni troviamo l’assist al bacio di Yui Hasegawa al 36’ per Valentina Giacinti che calcia in rete: goal annullato per la posizione in fuorigioco della nostra numero 9. Dopo un primo tempo straordinario è il momento di concentrarsi sulla seconda frazione di gioco. L’obiettivo principale resta solo uno: chiudere la partita il prima possibile segnando almeno un’altra rete. Minuto dopo minuto, però, inizia a crescere anche la squadra di Attilio Sorbi: siamo al minuto 57 e Korenciova è impegnata in un’uscita su un’azione pericolosa da parte delle avversarie. È il primo squillo, la prima occasione creata dalle nerazzurre. Tre minuti dopo, al 60’ ci pensa Marinelli a riaprire la partita. Il 2-1, infatti, è un risultato un po’ complicato, perché porterebbe le due squadre ai supplementari. Dopo aver accusato il colpo, arriva la reazione da parte delle rossonere: bellissimo pallone messo in area da Linda Tucceri e primo gol in Coppa Italia di Natasha Dowie. Siamo sul 3-1, un risultato che dà tanta fiducia alle rossonere, ma non la certezza della qualificazione. Considerato il risultato dell’andata (2-1), basterebbe anche solo un gol alle nerazzurre per passare in finale. Gli ultimi 10 minuti di gara sono davvero on fire. Un botta e risposta tra le due squadre: prima la rete di Natasha Dowie all’86’ e subito dopo la risposta di Moller Hansen al 91’. Il risultato finale però segna 4-2 per le rossonere: è il terzo successo stagionale per il Milan contro le nerazzurre. Un risultato tanto voluto e meritato. In questo modo la squadra di Ganz vola in finale e può continuare a inseguire tutti i suoi obiettivi stagionali: non solo la corsa Champions, ma anche il primo trofeo nazionale: la Coppa Italia. Resta ora solo da scoprire la seconda finalista, una tra Juventus e Roma.