Il Milan Femminile stravince l'andata dei quarti: K. Dubcova scatenata

Una tripletta della grande ex di giornata Kamila Dubcova permette al Milan di ipotecare la semifinale di Coppa Italia Femminile. La nazionale ceca sblocca subito la gara dopo appena 2’ per poi trovare la doppietta personale, e di squadra, una ventina di minuti dopo. A dieci minuti dalla fine arriva anche il tris che permette a Dubcova di portare a casa il pallone della sfida e regalare una gioia ai tifosi in una delle stagioni fin qui peggiori vissute dal Milan.

COPPA ITALIA FEMMINILE FRECCIAROSSA - ANDATA QUARTI DI FINALE (ritorno 6-7 febbraio)

Napoli Femminile-Roma 2-0

36’ rig. Chmielinski, 80’ Kobayashi

Inter-Fiorentina 2-2

3’ Longo (F), 29’ aut. Bowen (F), 42’ Cambiaghi (I), 66’ Polli (I)

Sampdoria-Juventus 0-4

40’, 62’ Bonansea, 59’ Girelli, 66’ Garbino

Sassuolo-Milan 0-3

2’, 26’ 79’ K. Dubcova