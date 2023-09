Italdonne, Soncin verso la Svezia: "Dimentichiamo il Mondiale, possiamo far risultato"

vedi letture

“Ho analizzato quella gara, il 5-0 finale è stato un risultato troppo pesante in una sfida che per alcuni tratti aveva visto l’Italia giocare anche bene. Ci dobbiamo dunque lasciare alle spalle quei novanta minuti e scendere in campo a viso aperto con la consapevolezza che possiamo portare a casa un risultato positivo contro chiunque”. Il ct dell’Italia Femminile Andrea Soncin torna sulla sfida dell’ultimo Mondiale alla vigilia dello scontro di domani contro la Svezia, prima del Ranking FIFA, valida per la seconda giornata della Women’s Nations League: “Dobbiamo provare a fare la nostra gara e se la mettiamo sul piano del gioco possiamo fare risultato anche contro le scandinave, quando affronti squadre così forti qualcosa devi concedere, ma ho mostrato alle ragazze che quando loro attaccano possiamo trovare situazioni in cui fare male.

Sicuramente vorrei vedere una squadra che rimane in partita per tutti i novanta minuti, cosa che non è accaduta nella sfida al Mondiale. - continua Soncin come riporta L Football - Calci piazzati? Li studiamo prima di ogni gara, ma parlare di una singola situazione serve solo a esternare preoccupazione”.