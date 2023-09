Italia-Svezia Femminile, tre del Milan in campo: le formazioni ufficiali

Solo un cambio per il ct azzurro Soncin che sostituisce Bartoli con Bergamaschi a destra in difesa. Per il resto confermata la formazione vittoriosa in Svizzera con Giacinti e Piemonte coppia d'attacco e una linea a quattro a centrocampo che vede Cantore e Galli sugli esterni con la prima libera di attaccare e la seconda che darà una mano in mezzo accentrandosi.

La Svezia, priva di Ilestedt (doppietta al Mondiale contro l'Italia) per squalifica, schiera la juventina Sembrant al fianco di Eriksson al centro con la novità Falk fra i pali. A centrocampo c'è un'altra italiana come Asllani affiancata da Angeldahl e Rubensson. In avanti Blackstenius punta centrale supportata da Rytting Kaneyrd e dall'ex bianconera Hurtig.

Queste le formazioni ufficiali:

Italia (4-4-2): Giuliani; Bergamaschi, Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Cantore, Caruso, Giugliano, Galli; Piemonte, Giacinti. A disposizione: Schroffenegger, Aprile, Gama, Girelli, Bonansea, Bartoli, Beccari, Serturini, Dragoni, Greggi, Glionna, Orsi. Ct Soncin

Svezia (4-3-3): Falk; Bjorn, Sembrant, Eriksson, J. Andersson; Angeldahl, Asllani, Rubensson; Rytting Kaneyrd, Blackstenius, Hurtig. A disposizione: Musovic, Enblom, Nilden, Lennartsson, Janogy, Jakobsson, Ostlund, Anvegard, Kafaji, Rybrink, Benninson, Zigotti Olme. Ct Gerhardsson