LIVE MN - Coppa Italia Femminile, Milan-Juventus (1-6) - Brutto ko per le rossonere

Difficile fare delle analisi dopo aver subito sei gol, ma le rossonere forse meritavano qualcosa in più. Nonostante ci sia una gara di ritorno da giocare, le rossonere dovrebbero compiere una vera e propria impresa per poter passare il turno.

94' Finisce qui. 6-1.

91' Gol del Milan. Corner di Tucceri, Thomas di tacco insacca la palla in rete. 6-1.

90' 6-0. Altro gol di Bonfantini. Disastro Milan.

88' Manita Juve. Giuliani esce fuori dall'area, Bonfantini la salta e realizza la rete del 5-0.

84' Poker della Juventus. La conclusione di Rosucci passa in mezzo alle gambe delle rossonere e termina in porta. 4-0.

80' Altra occasione per il Milan: Stapelfeldt prova a piazzare il pallone all'angolino, Peyraud-Magnin risponde con una grande parata.

75' Giallo per Tucceri Cimini.

74' Corner per il Milan: colpo di testa di Codina che termina fuori.

71' Occasione Milan. Colpo di testa di Codina, altra salvataggio sulla linea da parte di Sembrant.

70' Ora Ganz prova il tutto per tutto: fuori Fusetti, dentro Stapelfeldt.

62' Tris della Juventus. Pallonetto centrale di Girelli che beffa Giuliani, 3-0.

52' Corner per il Milan: colpo di testa di Codina e Girelli salva tutto sulla linea.

47' Non è giornata per l'attacco rossonero. Altra occasione divorata, questa volta con Longo: a tu per tu con Peyraud-Magnin mette incredibilmente fuori.

45' Inizia il secondo tempo.

Terminano i primi quarantacinque minuto con la Juventus in vantaggio per due reti a zero. Una partita molto sfortunata per le rossonere, che creano tanto, non realizzano e subiscono due gol alle prime due conclusioni importanti delle bianconere. Da sottolineare la gigantesca occasione divorata da Thomas sull'1-0 della Juve: l'attaccante francese, a tu per tu con Peyraud-Magnin, sbaglia incredibilmente.

45' Fine primo tempo.

40' Cartellino giallo per Pedersen.

32' Longo entra in area, conclusione di mancino troppo centrale e di facile amministrazione per Peyraud-Magnin

30' Raddoppia la Juventus. Conclusione di Nilden dal limite dell'area, palla che la barba al palo ed entra in porta.

25' Conclusione di Agard dal limite dell'area: palla fuori.

18' Continua il grande pressing del Milan nella metà campo avversaria. Ottimo lavoro delle rossonere che obbligano la Juventus ad indietreggiare sempre di più.

13' Che occasione per il Milan! Thomas vince il contrasto con Sembrant, arriva a tu per tu con Peyraud-Magnin che la ipnotizza. Pari solamente sfiorato.

9' Gol della Juventus. Sullo sviluppo di un corner, Girelli anticipa tutti e di sinistro realizza la rete del vantaggio bianconero.

7' Rinvio di Giuliani, Longo stoppa un pallone complicato a centrocampo, lancia Bergamaschi che rientra sul destro e prova la conclusione a sorpresa sul palo di Peyraud-Magnin, sfera bloccata in due tempi.

5' Prima offensiva del Milan: Longo prova a lanciare Thomas in campo aperto, ma Peyraud-Magnin è attenta e anticipa l'attaccante rossonera.

1' Inizia il match! Primo possesso per le rossonere.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti e benvenute al Vismara! Dal centro sportivo rossonero vi racconteremo, attraverso alla nostra diretta testuale, la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Le rossonere, nei quarti di finale, hanno affrontato la Sampdoria, battendo le blucerchiate con un doppio 4-1, sia all'andata che al ritorno. Come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

Formazioni ufficiali:

MILAN (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Thrige Andersen, Grimshaw, Adami, Tucceri; Bergamaschi, Longo, Thomas. All. Ganz. A disp: Arnadottir, Stapelfeldt, Selimohdzic, Babb, Premoli, Miotto, Cortesi, Dal Brun, Cazzioli.

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Cernoia, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Nilden. All. Montemutto. A disp: Aprile, Hyyrynen, Rosucci, Hurtig, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Forcinella, Panzeri.