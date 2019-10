LIVE MN - Femminile, Inter-Milan (1-2): torna in vantaggio il Milan con la doppietta di Conc!

77' Occasione Inter! Marinelli salta davanti alla Fusetti che non trova lo specchio della porta.

75' Occasione Milan! Herom non sfrutta un cross di Bergmaschi e a due passi dalla porta spara altissimo.

72' Primo giallo della gara per Laura Fusetti.

66' Altro cambio per l'Inter: fuori Fracaros, dentro Quazico

63' Secondo cambio per le rossonere: fuori Andrade, dentro Zigic

56' GOOOOOL DEL MILAN! Doppietta di Conc ! Su uno scarico di Rinaldi piazza la palla sotto la traversa. Il MIlan, quindi, torna in vantaggio!

55' Cambio per il Milan: fuori Vitale e dentro Rinaldi.

54' Pareggio Inter! Marinelli riprova la stessa giocata del primo tempo e questa volta, con un grandissimo tiro a giro, trova il sette della porta: 1-1 il risultato.

51' Valentina Giacinti guadagna il primo corner del secondo tempo.

47' Punizione di Tucceri che trova la testa di Vitale, ma la rossonera non inquadra la porta.

45' Inizia la seconda metà di gara!

Vitale: "Primo tempo combattuto e sofferto, siamo state brave a trovare il gol. Dobbiamo mantenere il risultato e fare altri gol"

Fine primo tempo. Rossonere in vantaggio e Inter che da un momento all'altro potrebbe segnare: nel secondo tempo ci si aspetta una partita diversa rispetto a quella vista nei primi 45 minuti.

47' Occasione Inter! Cross di Marinelli per Tarenzi che trova davanti a se una Korenciova monumentale.

45' Due minuti di recupero.

42' Goldoni sfrutta un liscio di Fusetti, ma da posizione molto defilata non riesce a dare potenza al pallone.

40' Cross di Tucceri e palla che viene bloccata da Marchitelli.

38' Primo cambio tra le fila dell'Inter: esce Regazzoli per infortunio ed entra Marta Pandini.

35' GOOOOOL DEL MILAN! Giaciniti dal fondo vede l'inserimento di Conc che di sinistro spiazza il portiere!

32' Partita caratterizzata da molti errori da ambo le parti.

24' Occasione per l'Inter! Marinelli punta Vitale che si accentra e tanta un bellissimo tiro a giro: palla fuori di pochissimo.

23' La difesa neroazzura perde un pallone pericolosissimo davanti alla proprio area, regalandolo a Giaciniti, che segna. La sua posizione, però, era irregolare e quindi la rete viene annullata.

19' Partita un po bloccata, sicuramente le ragazze in campo sentono la tensione.

13' Primo corner anche per le ragazze di Sorbi.

12' Cross di Tucceri per Vitale che, solissima, non trova il pallone.

10' Buon inizio delle ragazze Ganz che tentano molte volte la giocata facile.

7' Primo corner della partita in favore delle rossonere.

5' Ottimo cross dalla sinistra di Andrade che trova Bergamaschi. L'attaccate rossonera sbaglia lo stop e le neroazzurre liberano l'area.

3' Il primo tiro della partita è per l'Inter: Alborghetti prova da lontanissimo ma la palla esce in out.

1' Si comincia! Primo possesso per le rossonere!

- Le squadre si raccolgono per fare un minuto di silenzio in memoria della scomparsa di Squinzi.

- Sono presenti allo stadio anche Fabio Borini e Milena Bertolini, ct della nazionale femminile.

Formazioni ufficiali:

Milan: Korenciova, Hovland, Fusetti, Bergamaschi, Giacinti, Heroum, Jane, Andrade,Conc, Tucceri, Vitale.

Inter: Marchitelli, Merlo, Debever, Auvinen, Fracaros, Brustia, Regazzoli, Alborghetti, Marinelli, Ternezi, Goldoni

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di Inter-Milan, il primissimo derby della Madonnina in campionato. Il Milan di Ganz, che oggi compie 51 anni, affronterà le ragazze di Attilio Sorbi. Le rossonere arrivano da due vittorie consecutive, mentre la neroazzure da un pareggio e da una vittoria.