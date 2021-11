LIVE MN - Femminile, Milan-Empoli (1-0) - Successo nel segno di Giacinti

Successo importantissimo del Milan che, di misura, batte l'Empoli 1-0 e si porta a quota 19 punti in classifica, mantenendo la distanza di due punti dal Sassuolo, secondo, e Juventus, primissima a punteggio pieno.

95' Finisce qui! 1-0 Milan!

90' Quattro minuti di recupero.

83' PALO MILAN! Adami al volo da fuori area colpisce il legno alla sinistra di Ciccioli. Rossoneri vicine al raddoppio.

82' Sugli sviluppi di un corner, di testa Grimashow mette fuori.

81' Cambio anche nel Milan: esce Thomas, entra Selimhodzic.

80' Cambio nell'Empoli: dentro Tamborini, ex Milan, fuori Bellucci.

79' Ci prova Bragonzi da centrocampo, palla fuori.

67' GOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! Cross di Bergamaschi, papera di Ciccioli e Giacinti, a porta vuota, non sbaglia! 1-0!

61' Ripartenza del Milan con Giacinti, palla per Thomas e conclusione alle stelle.

52' Doppio cambio nel Milan: fuori Longo e Stapelfeldt, dentro Giacinti e Jonusaite.

48' Grande coordinazione di Thomas, che prova una rovesciata difficilissima. Conclusione che non trova la porta.

45' Inizia il secondo tempo.

Terminano i primi quarantacinque minuti di una partita non bellissima ma intensa. Sia il Milan che l'Empoli, nel corso del primo tempo, hanno avuto occasioni per realizzare una rete, ma la prima metà di gara finisce a reti bianche.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

43' Colpo di testa di Bragonzi che termina alto sopra la traversa.

39' Milan vicinissimo al vantaggio con un corner di Tucceri Cimini che finisce direttamente in porta, ma Ciccioli devia la palla fuori dallo specchio.

36' Occasione per l'Empoli. Conclusione di De Rita e intervento provvidenziale di Korenciova a salvare il risultato.

29' Cartellino giallo per Tucceri Cimini dopo aver spostato il pallone più avanti rispetto alla posizione indicata dal direttore di gara.

27' Destro di Cinotti da lunga distanza e palla che termina fuori di poco.

18' Ripartenza Empoli con Dompig, ma la conclusione è troppo debole.

16' Punizione di Tucceri, sfera bloccata da Ciccioli.

13' Ci prova Oliviero da fuori area: palla alta.

8' Occasione Milan! Sponda di testa di Bergamaschi per Thomas, che va sicura sul pallone ma De Rita salva tutto sulla linea di porta.

1' Si parte!

Le formazioni ufficiali:

Milan (3-4-2-1): Korenciova; Agard, Fusetti, Codina; Bergamaschi, Grimshaw, Adami, Tucceri; Thomas, Longo, Stapelfeldt. A disposizione: Giuliani, Arnadottir, Giacinti, Rizza, Selimhodzic, Jonusaite, Cortesi, Miotto, Mauri. Allenatore: Ganz

Empoli (4-3-3): Ciccioli; Dompig, De Rita, Mella, Olivero; Prugna, Cinotti, Bellucci; Nocchi, Bragonzi, Knoll. A disposizione: Cappelletti, Morreale, Silvioni, De Matteis, Sacchi, Binazzi, Monterrubbiano, Tamborini, Nichele. Allenatore: Ulderici.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Milan-Empoli, match valido per l'ottava giornata di Serie A Femminile. Le rossonere arrivano dalla vittoria per 1-0 contro la Fiorentina: Una vittoria oggi sarebbe importante per continuare a rimanere dietro a Sassuolo e Juventus. Sarà un match tutto da vivere e come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.