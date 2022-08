Maldini e Massara in visita da Bergamaschi e compagne in vista del debutto di domenica

I dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara sono stati oggi in visita all'allenamento del Milan femminile per caricare l'ambiente in vista del debutto in campionato di domenica contro la Fiorentina. Le rossonere ospiteranno la Fiorentina alle ore 17.30.

Maldini and Massara on ground to show their support ahead of the Rossonere's seasonal debut ️



Paolo e Frederic in visita alle ragazze per caricare le rossonere in vista del debutto contro le Viola ️#MilanFiorentina #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/hqEck9wDl1