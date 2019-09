Milan Femminile al lavoro in vista dell'amichevole contro il Napoli

Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato una serie di scatti dell'allenamento della formazione femminile al Vismara. Le ragazze allenate da Maurizio Ganz si stanno preparando in vista della sfida amichevole di sabato contro il Napoli.

The Rossonere at work ahead of the friendly game against Napoli ❤



Rossonere in campo al Vismara: #MilanNapoli all'orizzonte ❤ #FollowTheRossonere pic.twitter.com/DpUIWqfzuF