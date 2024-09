Milan Femminile, aperta la vendita dei biglietti per la partita con la Lazio

vedi letture

La stagione della Serie A Femminile prosegue senza soste, e dopo il pareggio in rimonta nel Derby all'Arena Civica le rossonere tornano al PUMA House of Football per riabbracciare i loro tifosi. L'occasione è fornita da Milan-Lazio, ultimo impegno del mese di settembre e sfida che torna nella massima serie dopo la promozione, dalla Serie B, delle biancocelesti nel 2023/24. Un impegno importante, dal momento che le nostre prossime avversarie hanno imposto il pareggio alla Roma nella prima giornata. Una partita in cui le rossonere di Coach Bakker avranno bisogno di tutto il sostegno dei sostenitori milanisti: si gioca domenica 29 settembre alle 15.00.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Lazio al prezzo di 10€. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-LAZIO

DOMENICA 29 SETTEMBRE ORE 15.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€