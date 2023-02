Milan Femminile, Bergamaschi: "Sogno di regalare un trofeo ai tifosi. Vorrei essere Alex Morgan per un giorno"

MilanNews.it

Intervistata da GdP Magzine la centrocampista del Milan Femminile Valentina Bergamaschi ha parlato delle sue 100 presenze in rossonero e della fascia di capitano che porta orgogliosamente sul braccio: “Correre è sempre stata la mia caratteristica principale infatti mia mamma spesso mi ricorda che dopo aver smesso di gattonare la prima cosa che ho fatto è stata correre, ma avevo qualche problema a fermarmi e così qualcuno doveva afferrarmi al volo. Negli anni situazioni, infortuni e comportamenti mi hanno forgiato caratterialmente e calcisticamente, ma ho ancora tanta voglia di imparare e acquisire ancora più sicurezza per il mio futuro e quindi di correre. - continua Bergamaschi parlando poi dei suoi obiettivi e sogni - La lealtà, il rispetto, il sacrifico e la voglia di combattere tutte insieme, mettendosi ognuno a disposizione dell’altro per raggiungere un obiettivo comune. Queste sono le cose importanti che uniscono un gruppo. Spero di poter presto dedicare ai nostri tifosi un bellissimo trofeo. È un mio sogno come quello di fare qualcosa di grande con la maglia azzurra addosso. Chi vorrei essere per un giorno? Alex Morgan”.