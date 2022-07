Milan Femminile, comincia il ritiro a Livigno per le rossonere

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È iniziato il ritiro del Milan Femminile. Le rossonere guidate da Maurizio Ganz si sono ritrovate a Livigno per cominciare la preparazione in vista della prossima stagione. Sull'account Twitter ufficiale del club rossonero sono stati pubblicati anche alcuni scatti della sessione di allenamento che si è svolta quest'oggi in Valtellina.