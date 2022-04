Milan Femminile, contro l'Empoli arriva la terza doppietta in campionato per Thomas

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria importante per il Milan Femminile, che questo pomeriggio si è imposto per 0-3 in casa dell'Empoli. Per la formazione rossonera, oltre a Bergamaschi, è andata a segno anche Lindsey Thomas, autrice di una doppietta decisiva ai fini del risultato finale. L'attaccante francese è arrivata a quota nove reti in campionato, realizzando per terza volta in stagione almeno due reti in una sola partita com'era già accaduto contro Lazio e Sampdoria.