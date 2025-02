Milan Femminile, domenica contro la Juve per l'ambizioso obiettivo Poule Scudetto

vedi letture

Il Milan Femminile questa domenica è chiamato a un impegno molto importante. Alle ore 15 del 9 febbraio, le rossonere ospiteranno la Juventus capolista per l'ultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie A Femminile. Attualmente la squadra di Suzanne Bakker occupa la quinta posizione, l'ultima utile per rientrare nella Poule Scudetto. Rientrare nella parte alta della classifica e giocarsi l'ultima parte del campionato contro le migliori squadre del campionato (Juventus, Inter, Roma e Fiorentina) sarebbe un grandissimo risultato, specialmente alla luce della piccola rivoluzione estiva e del progetto a lungo termine fatto partire da quest'anno con tante giovani promettenti lanciate in prima squadra.

Linea verde

Con una nuova allenatrice, esperta ma alla prima avventura in Italia, e dopo alcune stagioni poco esalatanti, il Milan Femminile ha intrapreso una strada all'insegna della linea verde. Ci sono delle calciatrici molto esperte rimaste nel gruppo squadra come Laura Giuliani, Christy Grimshaw o Valentina Cernoia ma allo stesso tempo sono state integrate nel gruppo squadra diverse atlete più giovani che tanto bene avevano fatto con la Primavera. Sette di queste hanno vinto il campionato a livello giovanile l'anno scorso e oggi sono in pianta stabile in prima squadra: Nadine Sorelli, Paola Zanini, Erin Cesarini, Karen Appiah, Giorgia Arrigoni, Monica Renzotti e Sara Stokic. Anche sul mercato ci si è concentrati a rinnovare i contratti delle calciatrici più giovani che dall'estate saranno senz'altro affiancate da nuovi innesti.

Un punto

Per queste ragioni, legate al progetto, riuscire a qualificarsi per la Poule Scudetto, in una stagione in cui le pretese e le aspettative di classifica non erano elevatissime ma si puntava soprattutto a far fare esperienza, potrebbe essere davvero un grande risultato che andrebbe ad accelerare i tempi di crescita di questa squadra. Ed è con questo obiettivo in testa che le rossonere si approcceranno alla sfida contro la capolista Juventus sabato. Al netto dell'eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina, il Milan arriva alla partita in un buon momento, specialmente mentale: le ultime due gare di campionato sono state due vittorie contro Roma e Sassuolo, etrambe per 3-2, entrambe ottenute con grande carattere. Per la Poule Scudetto potrebbe bastare anche un punto domenica, ma la squadra di Bakker non ha molto da perdere e dunque venderà cara la pelle.

Sul sito del Milan disponibili i biglietti per la gara che si giocherà alle ore 15 al Puma House of Football. La partita si potrà vedere sia in chiaro su Rai Sport che in streaming su Dazn.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA - DOMENICA 9/2

Sampdoria-Sassuolo, ore 12.30

Lazio-Inter, ore 12.30

Milan-Juventus, ore 15

Napoli-Como Women, ore 15

Fiorentina-Roma, ore 15

LA CLASSIFICA

Juventus 42

Inter 37

Roma 34

Fiorentina 27

Milan 25

---

Como Women 22

Lazio 19

Sassuolo 16

Sampdoria 8

Napoli 7