Milan Femminile, el segna semper lée. Giacinti regala la prima vittoria in Champions League

Il Milan vince all’esordio in Women’s Champions League e si regala la finale contro l’Hoffenheim, in programma venerdì, che vale il passaggio al secondo turno del Percorso Piazzate nella massima competizione continentale. A decidere la sfida contro lo Zurigo è sempre lei – anzi semper lée-, Valentina Giacinti autrice di un gol per tempo nel 2-1 con cui le rossonere battono lo Zurigo.

A Zurigo, contro le padrone di casa, la squadra di Ganz prende subito il possesso del gioco sfiorando la rete in almeno tre occasioni senza subire grandi pericoli: al 16° è Giacinti a impegnare Peng con un pallonetto che non va a buon fine, al 28° invece è la traversa a negare la rete a Boquete che calcia una punizione magistrale sopra la barriera, mentre due minuti dopo è Adami dalla distanza a impegnare il portiere svizzero. Al 32° arriva però l’azione del vantaggio rossonero: Thomas lancia in area Thrige Andersen che controlla e mette in mezzo un pallone che Giacinti deve solo depositare in rete. Il primo gol europeo del Milan non poteva che essere del capitano e bomber rossonero. Nel finale lo Zurigo prova a farsi vedere dalle parti di Giuliani che però non è chiamata a grandi interventi.

Anche nella ripresa è sempre il Milan a fare la partita con Thomas, servita perfettamente da Boquete, che al 51° sfiora il raddoppio trovando però solo il corner per l’intervento miracoloso di Peng. Poco prima dell’ora di gioco è ancora la spagnola a ispirare l’azione offensiva rossonera servendo l’inserimento della solita Andersen che da posizione defilata calcia poco sopra la traversa, mentre un minuto dopo è Giacinti a sfiorare la doppietta scheggiando la traversa da dentro l’area su un cross basso di Arnadottir. Sempre la numero 9 ha un’altra occasione al 66°, ma da buona posizione non trova la porta. E come succede spesso nel calcio “gol sbagliato, gol subito”: sul ribaltamento di fronte Agard ciabatta una respinta su cross dalla destra servendo involontariamente Megroz al limite dell’area che calcia di prima intenzione e batte Giuliani mandando la palla sul palo lontano. Al primo vero tiro in porta lo Zurigo pareggia e rimette in discussione la gara. Il Milan prova subito a rispondere con l’occasione più nitida che arriva dieci minuti dopo con Peng che nega ad Agard il gol del nuovo vantaggio grazie a un riflesso prodigioso. Il gol arriva a dieci dalla fine ancora una volta con Giacinti che servita in area di rigore da Grimshaw batte Peng con un diagonale letale che manda il pallone nell’angolo più lontano della porta. Nel finale lo Zurigo prova a trovare il pari gettandosi con il cuore in avanti e andando vicino al pareggio nei minuti di recupero con Giuliani che si esibisce in una parata decisiva che fa capire a tutti perché sia lei la numero uno dell'Italia femminile.

Zurigo-Milan 1-2 (67° Megroz; 32°, 81° Giacinti)