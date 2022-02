Milan Femminile, Fusetti a MTV: "Abbiamo grande voglia di riscatto. Ottimi gli arrivi di Piemonte e Guagni"

Laura Fusetti, difensore del Milan Femminile, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Sul nuovo anno: "Dall'inizio del 2022 abbiamo avuto ottimi risultati, sapevamo di dover riscattare un finale di 2021 che ci aveva lasciato con un po' amaro in bocca. Siamo tornate cariche dalle vacanze di Natale, vogliamo continuare così".

Sulla vittoria contro la Lazio: "Si era messa male all'inizio per nostre sviste, questo vuole dire che se non giochiamo concentrate siamo una squadra come tante. Il gol di Nina Stapelfeldt è stata una liberazione per tutte".

Sul ritorno dei quarti di Coppa Italia contro la Sampdoria: "Si riparte dal 4-1 dell'andata, ma nel calcio nulla è scontato. Dovremo dare il nostro meglio. Il nostro pericolo più grande siamo noi".

Su Piemonte e Guagni: "Il loro arrivo ha portato tanta esperienza. Hanno una grande voglia di fare, sono ottime giocatrici e stanno dimostrando di tenere sia al Milan che al nostro gruppo".

Sulla difesa: "Più giochiamo e più troviamo l'intesa. Con Agard gioco insieme da due anni, per me è un onore giocare al suo fianco perchè è un grande difensore. Codina è fortissima, poi c'è anche Arnadottir che finora ha dato un contributo importante. Abbiamo trovato il giusto equilibrio".

Sulla Champions: "Siamo in tante a lottare per il secondo posto. Abbiamo una grande voglia di riscatto. L'andata contro il Sassuolo è stata una brutta partita, loro sono forti, ma ci prepareremo al meglio".

Sul derby della prima squadra maschile: "Sono contento della vittoria del Milan, soprattutto per come ha vinto. Quando vedi certe partite capisci che il calcio è davvero bello perchè nulla è scontato. Chi ci crede di più porta a casa il risultato".