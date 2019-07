Milan femminile: in arrivo Stine Hovland

Secondo quanto riportato da Fjordabladet.no sarebbe in arrivo un rinforzo per il femminile, Stine Hovland. La calciatrice classe 1991 è attualmente in forza al Sandviken, ma i due club starebbero trattando per chiudere l’affare. La ventottenne ha attualmente un contratto per tutto l'anno con il suo attuale club ed il primo gennaio potrebbe arrivare gratuitamente a Milano. L'intenzione sarebbe tuttavia quella di portarla in rossonero già in questa sessione estiva di mercato.