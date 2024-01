Milan femminile in campo contro il Pomigliano: la formazione titolare

Il Milan Femminile cerca continuità dopo la vittoria contro il Como nell'ultimo turno. Alle 12.30 la squadra di Corti sarà in campo in Campania contro il Pomigliano, squadra penultima in classifica con appena cinque punti. Le rossonere devono togliersi dalle zone pericolose delle classifica: sono infatti terzultime con soli 13 punti raccolte.

Questa la formazione ufficiale delle ragazze rossonere:

Babb

Bergamaschi, Mesjasz, Swaby, Soffia

Grimshaw, Mascarello, Dubcova

Laurent, Staskova, Avila