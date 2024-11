Milan Femminile in campo contro il Sassuolo: la formazione ufficiale

Tutto pronto al Puma House of Football dove, adesso alle 18, il Milan Femminile affronterà il Sassuolo nel match valido per l'ottava giornata di campioanto. Le rossonere cercano una vittoria per stare a contatto con il quarto posto. Questa la formazione rossonera: Giuliani, Koivisto, Sorelli, Nadim, Mascarello, Rubio Avila, Stokic, Renzotti, Ijeh, Soffia, Piga.