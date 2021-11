Milan femminile, la lista delle rossonere convocate dalle nazionali

Intervenuto con un post su Twitter, il Milan ha comunicato la lista delle giocatrici rossonere convocate dalle nazionali. Questo l'elenco:

Italy: Bergamaschi Giacinti Giuliani

Italy U23: Longo

Slovakia: Korenčiová

Iceland: Árnadótti

Israel: Selimhodzic

Scotland: Grimshaw

Lithuania: Jonušaitė

Spain U23: Codina



