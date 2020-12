Milan femminile, obiettivo Champions: ecco le partite rimanenti della squadra di Ganz

Il calendario completo del Milan femminile si chiuderà in casa, con Milan-Helllas Verona. L'obiettivo delle rossonere è centrare la qualificazione in Champions, mancata per due anni di fila, ma anche con un occhio di riguardo allo scudetto, sperando in qualche passo falso della Juventus capolista. Di seguito, il calendario rimanente della squadra di mister Ganz:

Hellas Verona-Milan

Florentia San Gimigliano-Milan

Milan-San Marino

Pink Bari-Milan

Juventus-Milan

Milan-Empoli

Inter-Milan

Milan-Napoli

Roma-Milan

Milan-Fiorentina

Sassuolo-Milan

Milan-Hellas Verona