Milan Femminile, rescissione consensuale con Nesrine Bahlouli

Finisce l'esperienza di Nesrine Bahlouli al Milan Femminile. L'attaccante francese classe 2003 cresciuta nel Lione e giunta in rossonero nel gennaio 2023, ha rescisso consensualmente il suo contratto con il club rossonero. La scorsa stagione la transalpina aveva giocato per una stagione in prestito al Bourdeaux.

Questo il comunicato ufficiale del club: "AC Milan comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con Nesrine Bahlouli. Il Club augura alla calciatrice le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".