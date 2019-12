Milan Femminile, riviamo il percorso delle ragazze fino ad ora

Riviviamo assieme il campionato fino alla pausa natalizia del Milan di Maurizio Ganz , arrivato quest’anno dopo l’addio di Carlona Morace. Le rossonere attualmente occupano il quarto posto della classifica, in attesa del recupero della partita con il Pink Bari. In caso di vittoria contro la squadra pugliese le rossonere tornerebbero al secondo posto, scavalcando la Fiorentina e la Roma, con cui il Milan ha rispettivamente pareggiato (1-1) e vinto (3-0). Inoltre la squadra di Ganz è l’unica ad aver fermato la Juventus vice campione d’Italia: grazie al gol vi Francesca Vitale, che ha firmato il 2-2 allo scadere, le rossonere hanno portato a casa un punto d’oro. Parallelamente al campionato, le ragazze stanno continuando il loro cammino in Coppa Italia: dopo la vittoria per 4-1 contro l’Inter agli ottavi, incontreranno la Fiorentina ai quarti di finale.