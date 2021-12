Milan Femminile, rossonere quinte in classifica dopo la seconda sconfitta di fila in campionato

Si è concluso l’11esimo turno di campionato per quel che riguarda la Serie A Femminile. Il Milan, allenato da Maurizio Ganz, è uscito sconfitto dalla super sfida contro la Juventus con un passivo pesante che recita 5-2 per le bianconere. Dunque, dopo aver perso il derby contro l’Inter per 0-3, le ragazze del Milan hanno perso la loro seconda partita di fila in campionato, scivolando al quinto posto in classifica a -11 dalla capolista Juventus, che anche quest’anno non ha rivali e sta vincendo tutte le partite. Ecco la classifica delle squadre di testa:

Juventus 33

Roma 25

Sassuolo 25

Inter 22

Milan 22